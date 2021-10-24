Москвичам спрогнозировали теплый конец октября

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последние дни октября в Москве будут солнечными и теплыми, эта эстафета перейдет ноябрю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тишковец подчеркнул, что последняя неделя октября в Центральной России и в частности в Москве должна быть «чрезвычайно пестрой на погоду».

«Так, в понедельник на фоне повышенного атмосферного давления будет относительно солнечно и обойдется без осадков. Ночью похолодает до 0... -5℃, днем, наоборот, потеплеет от 0 до +5℃, что соответствует климатическим показателям первой декады ноября. Ночью и утром на дорогах появится первый серьезный ледяной панцирь», — подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что во вторник в столице сохранится теплая погода. Днем столбики термометров будут показывать до +4…9℃.

Синоптик уточнил, что четверг станет самым ненастным. Из-за атлантического циклона зарядят обложные дожди – прогнозируется до 4-5 миллиметров. Но под утро не ниже 0 — +5℃, а к середине дня потеплеет до 6-11℃.

В пятницу и выходные в регион придет антициклон, ночами ожидается от 1 до 6℃ тепла, в дневные часы воздух прогреется до 7…12℃.

Ранее Тишковец рассказал, что самая холодная ночь с начала сезона в столице ожидается на понедельник.