Песков заявил, что Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия застрахована от возможного пересмотра базовых традиционных ценностей. Об этом пресс-секретарь президента сообщил в эфире телеканала «Россия».

По его словам, не допустить пересмотра ценностей позволяют законы и нетерпимость к подобного рода проявлениям.

«До тех пор, пока мы сами себя защищаем от этого — нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям — мы, наверное, застрахованы от этого», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что на Западе могут пересматривать свои собственные ценности, если желают этого.

Как заключил Песков, «в конце-концов, пусть они делают что хотят, это их дело».

Ранее Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей опорой страны. Глава государства акцентировал внимание на том, что у женщин в российских семьях особая роль.