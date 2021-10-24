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Прокуратура проверит сообщения о попытке массового суицида в колонии под Калугой

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Прокуратура начала проверку сообщений о попытке массового самоубийства заключенных исправительной колонии № 3 в Калужской области. Об этом заявили ТАСС в надзорном органе.

«Сейчас в колонию выехали сотрудники прокуратуры, они общаются с осужденными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала представитель ведомства.

При это в пресс-службе УФСИН Калужской области информацию о массовой попытке суицида среди осужденных колонии опровергли.

«В СМИ появились публикации о том, что в ИК-3 УФСИН по Калужской области якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства. Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в средствах массовой информации стали появляться сообщения со ссылкой на адвоката Юлию Чванову о том, что несколько десятков заключенных пытались покончить с собой. В комментарии агентству адвокат уточнила, что инцидент произошел накануне вечером, когда около 60 осужденных попытались свести счеты с жизнью.

«Причиной случившегося стали многочисленные издевательства над осужденными, которые длятся в колонии с тех пор, как ее возглавил Павел Рыженков — бывший заместитель начальника владимирской ИК-3 строгого режима, известной как «Моторка». На фоне всего этого они [осужденные] вчера сделали это, чтобы привлечь внимание правозащитников и СМИ», — рассказала адвокат.

Она также рассказала, что ранее вместе с одним из осужденных направила в Следственный комитет информацию о привлечении к ответственности Рыженкова.

Недавно на портале Gulagu.net были опубликованы видеозаписи с пытками заключенных в российских тюрьмах. По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, в его распоряжении оказался видеоархив пыток из российских колоний, который ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам ФСИН. Эти материалы вывезены в Страсбург и направлены международным организациям по борьбе с пытками. После этого СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях.

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