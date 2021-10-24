СБ Украины ликвидировала управляемую из России преступную группировку

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Сумской области членов организованной преступной группировки, которой управляли из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В публикации отмечается, что в общей сложности им удалось нейтрализовать криминальную группировку, в которую входило около 50 человек. По данным ведомства, ими руководили «воры в законе» сухумо-кутаисского клана, некоторые из них находятся на территории России.

«Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих «ячеек», — утверждают в СБУ.

В ведомстве сообщили о продолжении следственно-оперативных действий, в ходе которых правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности других участников банды.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о предотвращении серии терактов в Закарпатской области, организатор которых якобы находится в России. Злоумышленники планировали осуществить поджог Генконсульства некой соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.