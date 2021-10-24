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Следователи проверят информацию о вооруженном мужчине в Смоленской области

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Представители правоохранительных органов проверят информацию из публикаций в СМИ о вооруженном мужчине, который ходит по улицам города Ярцево в Смоленской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СКР.

«Сегодня, 24 октября, в одном из местных средств массовой информации появилась публикация о том, что в городе Ярцево по улицам ходит вооруженный мужчина. Следственными органами по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что следователи установят обстоятельства произошедшего, а по результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее тюменские полицейские задержали 69-летнего мужчину, который с ножом преследовал двух школьников. По данным полиции, ранее судимого 69-летнего пенсионера задержали и доставили в участок.

Инцидент произошел возле дома №8 на улице Голышева.

Полицейские отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят. По факту произошедшего проводится проверка.

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