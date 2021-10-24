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Тишковец спрогнозировал москвичам самую холодную ночь осени

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самая холодная ночь с начала сезона в столице ожидается в ночь на понедельник, температура опустится до - 3℃, а утром на дорогах появятся корки льда в 1-2 миллиметра. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки - в Москве до – 1…3℃, в Подмосковье – от 0 до -5℃. Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне. И в ночь появится гололедица, а утром дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в 1-2 миллиметра. Так что пешеходам, автомобилистам завтра надо быть осторожными», — рассказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве 23-24 октября ожидается «некомфортная» погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем.

Накануне Тишковец рассказал, что за сутки с 20 на 21 октября в столице в виде снега и дождя выпало 10% от месячной нормы осадков. По словам синоптика, по количеству осадков в столице выпало 6 миллиметров, это очень много для осени.

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