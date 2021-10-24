Курящих в неположенном месте начнут вычислять с помощью камер

В России планируют создать систему, при помощи которой можно будет фиксировать курение сигарет и вейпов в неположенных местах. Об этом телеканалу RT сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», — рассказали в пресс-службе, добавляя, что разработка позволит своевременно реагировать на факты курения и исключить в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций.

Программное обеспечение для обнаружения курящих будет встроено в уже существующую систему видеоаналитики на основе машинного зрения. Она анализирует видео с камер в режиме реального времени, устанавливает людей на нем, отслеживает их поведение и перемещение. В «Малленом Системс», компании — разработчике системы, отметили, что продукт можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках системы «умный город».

Подобные разработки начали применять на дорогах. Например, на юго-востоке Москвы в октябре заработал первый комплекс, распознающий мотоциклы и машины, которые ездят между полос. Камера делает несколько снимков, а на фото, приложенном к постановлению, можно увидеть траекторию движения.

В то же время в Москве появился комплекс фотовидеофиксации, который выслеживает автомобили с выключенными дневными ходовыми огнями. Все материалы с камеры проверяют сотрудники ЦОДД, чтобы водители не получали необоснованные штрафы. В организации рассказали, что любые сомнения в виновности водителей трактуются в их пользу.