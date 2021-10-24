СК показал, как подозреваемый в убийстве женщины в Орске избавился от тела

Следственный комитет России опубликовал в своем YouTube-канале видео, где подозреваемый в жестоком убийстве девушки в Оренбургской области пытается избавиться от тела.

На кадрах видно, как мужчина тащит черный чемодан, в котором предположительно находятся останки убитой. На видео также показаны следственные действия — обыск в квартире подозреваемого, а также фрагмент его допроса.

По данным СК, убитой оказалась 39-летняя жительница Орска Оренбургской области. В преступлении подозревают 42-летнего знакомого девушки. В его квартире нашли молоток для мяса и два ножа. Не исключено, что они связаны с расправой над женщиной.

Мужчину задержали недалеко от его дома. Он сознался в содеянном.

Чемодан с останками погибшей был обнаружен в кустах возле одного из домов, его нашли гуляющие рядом дети. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал установить виновных в убийстве в максимально короткие сроки.

Ранее в Москве на парковке нашли тело иностранца с кирпичом во рту. Предположительно, погибший родом из Узбекистана, смерть наступила примерно за двое суток до обнаружения тела.