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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил для Москвы «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — указано в сообщении.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в воскресенье, 24 октября, в Москве ожидается облачная погода и до +5°С.

До этого ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля.

На опубликованных видео заметно, как со стены между Спасской и Никольской башнями срывает строительные леса и один из зубцов стены. В результате инцидента Красная площадь была перекрыта.

При этом никто не пострадал, а позднее в Кремле сообщили, что в результате разгула стихии повреждены оказались несколько зубцов, но строители и так собирались их реставрировать.

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