В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил для Москвы «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра.
«Желтый — погода потенциально опасна», — указано в сообщении.
Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в воскресенье, 24 октября, в Москве ожидается облачная погода и до +5°С.
До этого ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля.
На опубликованных видео заметно, как со стены между Спасской и Никольской башнями срывает строительные леса и один из зубцов стены. В результате инцидента Красная площадь была перекрыта.
При этом никто не пострадал, а позднее в Кремле сообщили, что в результате разгула стихии повреждены оказались несколько зубцов, но строители и так собирались их реставрировать.