Подозреваемый в расправе над девушкой в Орске хранил дома ножи и молоток для мяса

Следователи установили личность женщины, которую обнаружили расчлененной в Орске Оренбургской области. Ей оказалась 39-летняя местная жительница. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Также на сайте было размещено фото из квартиры подозреваемого в убийстве. На снимке можно увидеть молоток для мяса и два ножа. Не исключено, что они связаны с расправой над женщиной.

«После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе дальнейшего следствия», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девушки.

Накануне в Орске нашли чемодан с обезглавленным телом девушки. Чемодан с останками был обнаружен в кустах возле одного из домов, его нашли гуляющие рядом дети.