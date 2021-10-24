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Собаковод с топором изрубил двух мужчин в Екатеринбурге

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Depositphotos

Неизвестный с тремя собаками и топором в руке напал на двух мужчин в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на друга пострадавших.

Инцидент случился в микрорайоне Старая Сортировка.

Как рассказал приятель потерпевших, друзья были выпившие и ожидали на улице такси, чтобы вернуться домой. По его словам, в один момент из дворов вышел человек с тремя собаками и топором в руке.

Он напал на них. Один парень поскользнулся, упал и начал отмахиваться. Тогда он набросился на второго и нанес ему несколько ударов по руке и голове. Тот отключился. При этом он угрожал, что спустит на них своих собак, и давал животным команды», — сообщил мужчина.

Злоумышленник скрылся. Пострадавшие смогли самостоятельно вызвать скорую помощь. Их отвезли в Центральную городскую клиническую больницу №23. Как заявил их друг, у мужчин зафиксированы рубленные раны головы, рук, верхней части тела, а также ушибы и гематомы на лице.

Ранее мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей магазина «Магнит» на северо-востоке Москвы.

До этого стало известно, что в центре Омска мужчина топором изрубил двух человек.

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