В Москве девушка выпала из окна жилого дома

На западе Москвы девушка выпала из окна жилого дома, передает РЕН ТВ.

Инцидент случился на улице Ельницкая.

Как сообщает телеканал, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на мать трехлетней девочки завели дело из-за того, что дочь выпала из окна и погибла. По данным следствия, женщина, мать двоих дочерей, ушла в магазин, оставив девочек одних дома. Младшая забралась на подоконник и, потеряв равновесие, упала вниз. Старшая, испугавшись, спряталась в шкафу. Ее нашли в ходе спасательной операции. Когда очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб, дверь в квартиру была заперта. Ее смогли вскрыть только спасатели. Из-за стресса 7-летняя девочка не могла разговаривать.

До этого стало известно, что жительница столицы во второй раз упала с 12-го этажа и выжила. Как сообщали СМИ, перед тем как упасть 29-летняя девушка оставила в квартире записку, в которой написала о любви к своей матери.