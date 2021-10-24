В Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемому в жестоком убийстве

В Оренбургской области задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девушки, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу УМВД по Оренбургской области.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области совместно с полицейскими МУ МВД России «Орское» установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве молодой девушки в Орске. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался», — указано в сообщении.

Ранее в Орске обнаружили чемодан с обезглавленным телом девушки.

Чемодан с останками был обнаружен в кустах возле одного из домов, его нашли гуляющие рядом дети. Личность убитой девушки на данный момент не установлена, расследованием возбужденного уголовного дела занимается центральный аппарат СК России.