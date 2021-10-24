В Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля страны

В Колумбии задержали Дайро «Отоньеля» Усугу, главу крупнейшего наркокартеля страны — «Клана залива», сообщает газета El Tiempo.

Колумбийские власти предлагали вознаграждение в размере 3 миллиардов песо за информацию, которая могла облегчить обнаружение и захват. В США за информацию про местонахождение Усуги предлагали $5 млн.

Захват «Отоньеля» произошел в субботу, 23 октября. Против «Отоньеля» возбуждено более 120 уголовных дел по различным видам преступлений и красный циркуляр, выпущенный Интерполом. Дайро Усугу обвиняют в организации множественных убийств при отягчающих обстоятельствах, множественных похищений при отягчающих обстоятельствах, похищений людей и заговора с целью совершения преступления.

«Клан залива» является главным и крупнейшим наркокартелем Колумбии, связанным с производством кокаина и его перевозкой в США через Мексику.

Ранее власти Техаса обвинили наркокартель в насмешках над Нацгвардией США.