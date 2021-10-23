Ученые оценили риск повторно заболеть COVID-19 среди непривитых

Исследователи из Университета Лидса в Великобритании выяснили, как часто заболевают коронавирусной инфекцией люди, которые не вакцинировались. Об этом сообщает газета Guardian.

Ученые заявили, что невакцинированные заболевают COVID-19 в среднем раз в полгода.

Доцент кафедры вирусологии, которая проводила исследование, предупредил о росте заболеваемости зимой и призвал власти Соединенного Королевства привить подростков.

«Если у вас [в стране] высокий уровень распространенности [SARS-CoV-2] и частый контакт с вирусом — в школах, например, вы увидите, что все больше и больше людей будут заражаться повторно, несмотря на вакцинацию», — сказал он.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике российского Министерства здравоохранения Оксана Драпкина объяснила разницу между антителами после прививок и перенесенного COVID-19.