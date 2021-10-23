В горах Кабардино-Балкарии пропала группа охотников

В Кабардино-Балкарии ищут четверых охотников и егеря, которые ушли в горы и не вернулись. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, пятеро человек отправились ночью в горы на охоту. Группа не вернулась утром, как было запланировано, на связь охотники не выходят. Инцидент произошел около села Верхняя Балкария, там уже работают спасатели.

«112» приводит имена пропавших: Заур Ардоков — охотник, Кирилл Тетик — охотник, Тимофей Чарцов — охотник, Муаед Бозиев — егерь, и Анзор Масаев — охотовед.

Ранее сообщалось, что в Якутии 46-летний оленевод, исчезнувший в августе, выжил благодаря контейнеру с советскими продуктами. Егор Кривошапкин — так его зовут — ушел 14 августа в соседнее стадо отнести мясо, но так и не добрался до места назначения. С приходом холодов родные и волонтеры потеряли надежду найти мужчину, но пропавшего неожиданно обнаружили коллеги. Кривошапин находился на складе продуктов, заполненном еще во времена СССР.