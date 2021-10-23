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Житель Нижегородской области застрелил жену и шурина из ружья

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Нижегородской области местный житель застрелил жену и ее брата во время ссоры. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были найдены в квартире дома по улице Пискунова накануне, 22 октября.

Убийство было совершено 20 октября. Согласно информации следствия, подозреваемый выстрелил в своих родственников из ружья, после чего скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали, он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается, говорится в сообщении СК.

Ранее на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя) актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, уроженку Украины Галину Хатчинс. Актер совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками.

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