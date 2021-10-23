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В Ленобласти директор магазина сломал ребра покупателю за попытку украсть алкоголь

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t.me/rentv_news

В Ленинградской области директор супермаркета в подсобке избил покупателя, который пытался украсть бутылку алкоголя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Мурино. Пострадавшего направили в больницу с закрытым переломом трех ребер. Состояние здоровья мужчины оценивается как средней тяжести. Отмечается, что директор магазина отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина избил прохожего и забрал у него спиртное и закуску. Нападавшего задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

19 октября в одном из магазинов Новосибирска охранник подошел к 13-летнему мальчику оскорбил его , схватил за одежду, начал заламывать руки, после чего нанес ребенку удар рукой в область спины. Ребенка направили в больницу. Следственный комитет России занялся проверкой инцидента.

В начале октября в подмосковном «Магните» работница магазина избила двух мужчин дубинкой.

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