Названы причины розыска передавшего правозащитникам видео с пытками заключенных

Сергей Савельев, передавший порталу gulagu.net архив пыток в российских тюрьмах, объявлен в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения, пишет RT, со ссылкой на источники в силовых структурах.

Кроме того, по факту публикации в СМИ видеоматериалов о пытках в российских колониях возбуждено уголовное дело по ст. 283.1. УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

«Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения. Кроме того, Савельев нарушил условия условно-досрочного освобождения», — уточнил источник.

По информации силовиков, Савельев не передал файлы правозащитникам, а продал их за $2 тыс.

Ранее МВД РФ объявило в федеральный розыск Сергея Савельева, передавшего порталу gulagu.net видеоархив пыток в отношении заключенных в саратовской тюремной больнице.

Основатель gulagu.net Владимир Осечкин, в свою очередь, заявил, что видеоархив ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он заверил, что эти материалы вывезены в Страсбург и направлены международным организациям по борьбе с пытками.