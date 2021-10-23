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Умерла журналист «Эха Москвы» Майя Пешкова

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echo.msk.ru

Умерла журналист и литературный критик «Эха Москвы» Майя Пешкова, которой Иосиф Бродский прочел по телефону свое последнее Рождественское стихотворение. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Пешкова скончалась от коронавирусной инфекции в ночь на 23 октября. Ей было 75 лет.

Майя Пешкова родилась в Молдавии в 1946 году, в семье ветерана Великой Отечественной войны. Она окончила химический факультет Кишиневского государственного университета, в 17 лет начала переводить математическую литературу с английского языка.

В середине 1980-х женщина получила полиграфическое образование и в 1992 году начала работать на радиостанции «Эхо Москвы».

Во второй половине 1980-х получила второе высшее образование — полиграфическое. В 1992 году поступила на радиостанцию «Эхо Москвы», всего спустя два года после ее первого вещания. За время работы на радиостанции она стала автором и ведущей программ «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Титульный лист». Награждена серебряной медалью Александра Блока (2006).

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