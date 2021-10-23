Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Возбуждено дело из-за видео девушки с голой грудью на фоне храма Василия... 11:43
Боец UFC Махачев раскритиковал журналистов, провоцирующих неприязнь к Дагестану 11:41
Появилось видео взрыва непосредственно из цеха завода под Рязанью 11:36
Губерниев назвал своим кумиром скончавшегося олимпийского чемпиона Веденина 11:33
Помощник Зеленского не смог прокомментировать офшорный скандал вокруг студии... 11:31
Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови 11:27
Врач Комаровский развеял мифы о популярном способе народной медицины 11:19
Премьер Польши призвал провести расследование в отношении «Газпрома» 11:06
Меркель заявила, что еще в 2001 году осознала наличие серьезных разногласий... 11:05
Роналду пристыдил одноклубников в перерыве матча Лиги чемпионов 10:54

В России новый рекорд по числу заражений и смертей от COVID-19

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

За прошедшие сутки в России зафиксировано максимальное количество — 37 678 случаев коронавирусной инфекции, 8,6% из которых (3 250) без клинических проявлений. Об этом сообщает оперативный штаб.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,46%.

Больше всего заразившихся выявлено в Москве (3986), Санкт-Петербурге (2887) и Подмосковье (2333).

Скончались от коронавируса за сутки 1 075 человек. Это абсолютный максимум за все время пандемии.

Выздоровели 26 077 человек. Всего на данный момент в России коронавирусом болеют 8 205 983 человека в 85 регионах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планируемый с 31 октября по 7 ноября режим нерабочих дней позволит предотвратить цепочку заражений коронавирусом. Он подчеркнул, что президенту страны ежедневно докладывают о ситуации с коронавирусом в РФ — она до сих пор остается непростой.

На днях в России выявили случаи новой версии коронавируса AY.4.2. Этот вариант – одна из многочисленных мутаций индийского штамма, и она скорее всего на 10% более заразна. Как рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, сейчас в мире насчитывают около 50 производных от первоначального штамма «дельта», впервые найденного в Индии.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях