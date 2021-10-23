В России новый рекорд по числу заражений и смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано максимальное количество — 37 678 случаев коронавирусной инфекции, 8,6% из которых (3 250) без клинических проявлений. Об этом сообщает оперативный штаб.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,46%.

Больше всего заразившихся выявлено в Москве (3986), Санкт-Петербурге (2887) и Подмосковье (2333).

Скончались от коронавируса за сутки 1 075 человек. Это абсолютный максимум за все время пандемии.

Выздоровели 26 077 человек. Всего на данный момент в России коронавирусом болеют 8 205 983 человека в 85 регионах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планируемый с 31 октября по 7 ноября режим нерабочих дней позволит предотвратить цепочку заражений коронавирусом. Он подчеркнул, что президенту страны ежедневно докладывают о ситуации с коронавирусом в РФ — она до сих пор остается непростой.

На днях в России выявили случаи новой версии коронавируса AY.4.2. Этот вариант – одна из многочисленных мутаций индийского штамма, и она скорее всего на 10% более заразна. Как рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, сейчас в мире насчитывают около 50 производных от первоначального штамма «дельта», впервые найденного в Индии.