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Ученый предупредил россиян об угрозе заражения несколькими вирусами одновременно

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что в период осенней волны коронавирусной инфекции для россиян выросла угроза одновременного заражения разными вирусами и бактериями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач рассказал, что заболевания, вызванные несколькими (двумя и более) видами вирусов или бактерий называют микст-инфекциями. Чаще всего в таких случаях у людей выявляют вирусную пневмонию или коронавирусную пневмонию, когда она сочетается с бактериальной.

«Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C», — подчеркнул Акинфиев.

По его словам, микст-инфекцию можно вылечить той же системой, которая используется при заражении одним вирусом. В случае, если микст-инфекция — это вирус и бактерия, то способ лечения кардинально меняется, применяются как противовирусные лекарства, так и антибиотики.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал россиянам, которые имеют медотвод от вакцинации против коронавируса, как не заразиться.

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Коронавирус 2019-nCoV
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