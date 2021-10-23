Ученый предупредил россиян об угрозе заражения несколькими вирусами одновременно

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что в период осенней волны коронавирусной инфекции для россиян выросла угроза одновременного заражения разными вирусами и бактериями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач рассказал, что заболевания, вызванные несколькими (двумя и более) видами вирусов или бактерий называют микст-инфекциями. Чаще всего в таких случаях у людей выявляют вирусную пневмонию или коронавирусную пневмонию, когда она сочетается с бактериальной.

«Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C», — подчеркнул Акинфиев.

По его словам, микст-инфекцию можно вылечить той же системой, которая используется при заражении одним вирусом. В случае, если микст-инфекция — это вирус и бактерия, то способ лечения кардинально меняется, применяются как противовирусные лекарства, так и антибиотики.

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