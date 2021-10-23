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Юристы объяснили, могут ли не пустить в магазин без маски

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Не пустить в магазин покупателя сотрудники торговой точки не имеют права, тем не менее они обязаны уведомить его о необходимости использовать маску, рассказал РИА «Новости» управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

По словам адвоката Татьяны Ивановой, если в регионе введен масочный режим, то сотрудники торговых точек, как продавцы, так и охранники, могут попросить покинуть магазин покупателя без маски, а в конфликтных ситуациях вызвать полицию.

«Судебная практика в этом случае на стороне магазинов», — отметила Иванова.

Кроме того, ни в одном федеральном или региональном нормативном акте о соблюдении масочного режима нет исключений: маски должны носить и вакцинированные, и переболевшие.

Панюшин, в свою очередь, напомнил, что ношение маски на подбородке, а также если она не закрывает нос и рот, будет трактоваться как нарушение правил.

При этом юристы подчеркнули, что, если покупатель, который отказывается надеть маску, не совершает ничего противоправного, то охрана магазина не имеет права применять к нему физическую силу, даже чтобы заставить покинуть помещение.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране усиливается контроль за соблюдением обязательных санитарных требований на всех видах транспорта.

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Коронавирус 2019-nCoV
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