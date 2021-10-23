Доктор Мясников назвал опасные для сердца лекарства

Одними из самых вредных для сердца лекарственных препаратов являются препараты для химиотерапии, которые обладают прямым кардиотоксичным эффектом. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы даем (препарат. — Прим. ред.), понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», — сказал медик.

Кроме того, по словам Мясникова, при неправильном приеме вред сердцу могут нанести нестероидные противовоспалительные препараты, например, ибупрофен, диклофенак и индометацин. Врач подчеркнул, что эти лекарства — самые опасные для сердца из тех, что свободно продаются без рецепта в аптеках.

«Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя», — предупредил Мясников.

Либо давать их с большой осторожностью и под наблюдением врача, добавил эксперт.

В список опасных для сердца лекарственных средства Мясников также внес антибиотики, сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

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