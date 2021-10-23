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В Якутске китайский бизнесмен подарил уборщице норковую шубу

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Depositphotos

В Якутске бизнесмен из КНР, собиравшийся свернуть свой бизнес по торговле верхней одеждой, подарил одной из уборщиц шубу в благодарность за труд, передает Telegram-канал «Якутск вечерний».

Коммерсант, имя которого не называется, арендовал магазин под продажу шуб, но бизнес не приносил дохода из-за пандемии. Около полутора лет бизнесмен находился в Китае, исправно оплачивая аренду в торговом центре, и недавно приехал в Якутск, чтобы распродать бизнес.

Придя в магазин, мужчина попросил одну из уборщиц ТЦ убраться в его павильоне и смахнуть пыль с шуб. Женщина согласилась, но протерла только пол, а шубы трогать не стала. Тогда бизнесмен обратился к другой уборщице с той же просьбой. В этот раз женщина сделала все «на совесть», за что получила шубу в знак благодарности.

Как пишет SakhaDay, история абсолютно произошла в начале октября в магазине «Виктория Fur». Подробностями поделились сотрудники клининговой компании, приславшей добросовестную уборщицу.

«Девушка, согласившаяся почистить шубы, вынуждена была задержаться допоздна. И на следующий день, когда мы поинтересовались, как она добралась домой, выяснились такие подробности. Он оплатил ей такси и подарил добротную и красивую шубу из норки, с воротником-стоечкой. Мы все порадовались за девушку и оценили широкий жест», — рассказали в компании.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян довела до слез помощницу, подарив ей сумочку за $25 000.

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