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В Татарстане рабочего насмерть придавило ковшом экскаватора

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости

В поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана погиб 27-летний рабочий, которого насмерть придавило ковшом экскаватора. Об этом сообщает местное издание ntr-24.ru.

По данным портала, он работал на складе машинистом экскаватора. Водитель самосвала ехал назад и не заметил рабочего, который стоял рядом с экскаватором и проводил смазочные работы. Грузовик прижал мужчину к ковшу, тот погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Набережных Челнах мужчина ударил друга в грудь ножом из-за того, что приятели не смогли поделить сдачу с 1000 рублей.

По данным следователей, 62-летний обвиняемый распивал алкоголь с 48-летним потерпевшим. Позже к ним пришел еще один мужчина, чтобы вернуть подруге подозреваемого 500 рублей.

Подруги дома не оказалось, и мужчина передал деньги обвиняемому, но сдачи у того не оказалось. В это же время потерпевший вспомнил, что тот когда-то должен был ему денег. Приятели не смогли поделить сдачу, и тогда подозреваемый ударил его ножом в грудь. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.

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