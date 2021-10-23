Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США 05:30
В Татарстане мужчина ударил друга ножом за отказ поделить сдачу... 05:28
Россиянам рассказали о выплате пенсий в нерабочие дни 05:24
У рэпера DMX после смерти нашлось 15 неподтвержденных детей 05:18
Журова считает невыдачу канадских виз российским фигуристам инструментом манипуляции 05:13
Ассистент режиссера сказал Болдуину, что в пистолете нет боевых патронов 05:06
В Волгограде мужчины под видом полицейских продавали бездомных в рабство 04:53
Пропавший в августе оленевод выжил благодаря просроченным советским консервам 04:52
Коляда — о переходе к Мишину: новый я нравлюсь себе больше 04:50
Пассажирам некоторых электричек компенсируют абонементы из-за нерабочих дней 04:38

«Фонтанка»: в Петербурге введут «жесткий локдаун» с 30 октября

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Власти Петербурга планируют ввести «жесткий локдаун» по московскому сценарию с 30 октября. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник.

«Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — отметил собеседник издания. Он сообщил, что такие меры вводятся, чтобы не привлекать туристов из Москвы в Петербург.

Однако у локдауна в северной столице будут некоторые послабления по сравнению с Москвой. В городе смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. Об ограничениях планируют объявить 23 октября.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудников. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

В 17 регионах России зафиксированы критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни. Еще в 35 субъектах отмечается превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России занят на 86,6%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях