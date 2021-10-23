«Фонтанка»: в Петербурге введут «жесткий локдаун» с 30 октября

Власти Петербурга планируют ввести «жесткий локдаун» по московскому сценарию с 30 октября. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник.

«Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — отметил собеседник издания. Он сообщил, что такие меры вводятся, чтобы не привлекать туристов из Москвы в Петербург.

Однако у локдауна в северной столице будут некоторые послабления по сравнению с Москвой. В городе смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. Об ограничениях планируют объявить 23 октября.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудников. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

В 17 регионах России зафиксированы критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни. Еще в 35 субъектах отмечается превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России занят на 86,6%.