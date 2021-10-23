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В США сообщили о ликвидации в Сирии одного из лидеров «Аль-Каиды*»

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Rahmat Gul/AP

В результате ударов с воздуха армией США в Сирии был уничтожен один из главарей террористической группировки «Аль-Каида (организация запрещена в России)», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования американских ВС.

«Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера «Аль-Каиды»* Абдула Хамида Аль-Матара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он авиаудар был нанесен с помощью беспилотника MQ-9. Информации о пострадавших среди мирного населения нет.

В 2020 году сообщалось, что силы безопасности Афганистана в провинции Газни ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды» Абу Мухсина Аль-Масри. Отмечается, что погибший значился в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Вашингтон обвинял Мухсина аль-Масри в материальной поддержке иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан.

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