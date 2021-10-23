Антиваксеры подготовили жалобу на Маргариту Симоньян

Антипрививочники подготовили групповую жалобу против главного редактора RT Маргариты Симоньян и планируют направить документ в Генпрокуратуру. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

«Свободолюбивые антипрививочники, которые за право выбора и свободу мнений, хотят посадить меня в тюрьму за то, что я высказала свое мнение. Люблю такое», — написала Симоньян, прикрепив скрин с изображениями жалобы.

Ранее Симоньян в своем Telegram-канале обвинила антипрививочников в массовой гибели детей от COVID-19, назвав противников вакцинации «идиотами». Она добавила, что поначалу антипрививочники вызывали у нее сочувствие, которое со временем переросло в неприязнь. Журналистка также заявила, что переживает, что ее детям угрожает смертельная болезнь. Она попросила тех, у кого нет антител, не приближаться к ее семье.

«Дорогие друзья, знакомые и просто знающие меня люди. Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой. Не приходите ко мне на работу. Не подходите ко мне на улице и в гостях. Я вас знать не знаю», — написала Симоньян.

Ранее сообщалось, что по данным на 22 октября, на карте эпидемиологической ситуации в субъектах РФ нет ни одного «зеленого» региона (где уровень заболеваемости COVID-19 ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю).