В ЮАР сотрудница полиции убила шестерых членов своей семьи ради страховых выплат

Суд в Южно-Африканской Республике признал сотрудницу полиции Розмари Ндлову виновной в убийстве бойфренда и своих родственников ради $100 тысяч страховых выплат, сообщает издание News24.

Полиция выяснила, что в период с 2012 по 2017 женщина убила своего парня, сестру, племянника и трех других родственников. Сначала Ндлова убиа свою сестру Одри, получив за ее смерть почти $50 тысяч от страховой компании. Когда сын убитой женщины узнал об этом спустя несколько лет, сотрудница полиции убила и его. Правоохранители также сообщили, что Ндлову пыталась убить свою мать.

Ндлову, которая работала в полицейском участке на момент ее ареста, обвинили в шести убийствах, мошенничестве со страховыми компаниями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и сговоре с целью совершения убийства. Прокурор представил доказательства, что Ндлову показала постоянно общалась с киллерами - Лахиве Мхизе и Нджабуло Кунене.

Ранее сообщалось, что американец убил брата-фармацевта из-за вакцины от коронавируса.