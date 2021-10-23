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В Карелии мужчина избил прохожего и забрал у него спиртное и закуску

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Depositphotos

Жителю Костомукши грозит до семи лет лишения свободы за то, что он напал на местного жителя, избил и ограбил его. Об этом сообщает МВД Карелии.

Следователи установили, что мужчина — жертва грабежа — вышел из магазина с покупками. К нему подошел 35-летний обвиняемый и потребовал отдать пакет со спиртным и продуктами. На отказ тот отреагировал агрессивно, после чего ударил мужчину по голове и выхватил пакет.

«С похищенным скрылся в ближайшей лесополосе, где распил спиртное. В это время на вызов приехали сотрудники полиции и задержали нападавшего», — сообщили в МВД.

Уточняется, что полиция окончила расследование в отношении мужчины, материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее стало известно, что под Челябинском школьники в возрасте от 9 до 12 лет ограбили соседей и попытались сжечь их собаку. По мнению пострадавшей, подростки хотели сжечь дом, так как на крыльце хозяева также обнаружили обгоревшие вещи.

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