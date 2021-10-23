В США секс втроем закончился смертью двух человек

Женщина из американского штата Индиана устроила секс с парой из приложения для знакомств, а ее парень пришел домой и начал избивать новых знакомых своей возлюбленной. Об этом сообщает Evansville Courier & Press.

Кэри Хамонд вернулся домой, когда его девушка Хайди Кэтлин Картер была в кровати с двумя людьми. Бойфренд пришел в ярость и начал избивать другого мужчину бейсбольной битой. После этого он связал людей клейкой лентой и начал несколько часов насиловать их, а после задушил мужчину ремнем.

Эту сцену обнаружила женщина, которая пришла убирать дом. Хамонд попытался не выпустить уборщицу из дома, но ей удалось выбраться и обратиться в полицию. Когда полиция приехала, Хамонд вышел с подозрительным предметом в руках, который полиция приняла за пистолет, и был застрелен на месте. Второй жертве из приложения для знакомств удалось выжить, ее доставили в реанимацию.

Ранее полиция в США арестовала девушку и двух ее друзей за ограбление и похищение пользователей Tinder, с которыми знакомилась обвиняемая.