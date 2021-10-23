В Екатеринбурге автомобиль с пьяным водителем «намотало на столб»

В Екатеринбурге водитель за рулем «Honda» не справился с управлением, автомобиль «буквально намотало на столб». пишет региональное издание E1.

Уточняется, что ДТП произошло в темное время суток на ул. Лучистой. Попавший в аварию автомобиль принадлежит жителю Свердловской области.

«Ехал пьяный, не справился с управлением... Водителя вытаскивали из машины сотрудники МЧС. От мужчины сильно пахло алкоголем. Из головы у него текла кровь, его увезла реанимация», — рассказал изданию очевидец, не приводя других подробностей.

В региональном отделении ГИБДД пока не прокомментировали случившееся.

Ранее на юге Москвы вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила женщину с детьми. Трехлетний мальчик оказался под машиной. На помощь ребенку пришли прохожие, которые достали мальчика из-под машины, приподняв ее. Информация о состоянии водителя не уточняется.