Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российский вратарь «Будё-Глимта» рассказал о красивом поступке Шомуродова после матча... 21:46
Kurier: экс-генсека МИД Австрии заподозрили в утечке формулы «Новичка» 21:46
Переговоры России и Молдавии по газу закончились безрезультатно 21:46
Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля, где может сыграть с Карацевым 21:39
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки 21:33
Премьер Молдавии оправдалась за отключение Вечного огня в Кишиневе 21:32
Полиция рассказала подробности о подозрительной коробке у штаб-квартиры ООН 21:19
Обвиняемый в убийстве Тельман Исмаилов не будет экстрадирован в Россию 21:15
Тренер Мишин отреагировал на проблемы с получением фигуристами канадских виз 21:13
На Украине предложили Молдавии помощь с поставками газа 21:09

Ракова: позитивных изменений ситуации с COVID-19 «ждать не приходится»

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова дала неутешительный прогноз по эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса в столице. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Москва 24».

Она напомнила, что в настоящее время зафиксирован антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших в Москве, более 8 тысяч, и пока нет возможности снизить такую высокую динамику заболеваемости.

«Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится», — заявила она.

При этом, по словам Раковой, текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией отличается от предыдущих волн, которые наблюдались ранее, но полтора года борьбы с коронавирусом дали городу «дополнительный опыт».

По данным оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране был зафиксирован 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, что стало новым максимумом за время пандемии COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 8166.

В связи с ухудшение эпидемиологической обстановки в Москве и Подмосковье, а также в ряде российских регионов в соответствии с указом президента России Владимира Путина в столице дни с 28 октября до 7 ноября были будут нерабочими. В этот период будет ограничена работа развлекательных, спортивно-оздоровительных, культурных учреждений, в детских садах и школах объявлены каникулы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекордный уровень заболеваемости по COVID-19 в Москве может быть достигнут к концу недели.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях