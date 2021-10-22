Ракова: позитивных изменений ситуации с COVID-19 «ждать не приходится»

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова дала неутешительный прогноз по эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса в столице. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Москва 24».

Она напомнила, что в настоящее время зафиксирован антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших в Москве, более 8 тысяч, и пока нет возможности снизить такую высокую динамику заболеваемости.

«Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится», — заявила она.

При этом, по словам Раковой, текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией отличается от предыдущих волн, которые наблюдались ранее, но полтора года борьбы с коронавирусом дали городу «дополнительный опыт».

По данным оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране был зафиксирован 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, что стало новым максимумом за время пандемии COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 8166.

В связи с ухудшение эпидемиологической обстановки в Москве и Подмосковье, а также в ряде российских регионов в соответствии с указом президента России Владимира Путина в столице дни с 28 октября до 7 ноября были будут нерабочими. В этот период будет ограничена работа развлекательных, спортивно-оздоровительных, культурных учреждений, в детских садах и школах объявлены каникулы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекордный уровень заболеваемости по COVID-19 в Москве может быть достигнут к концу недели.