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В Москве подросток через камеру угрожал ножом охраннику детского сада

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@bazabazon/Telegram

Охранник одного из детских садов в Москве рассказал, что его напугал подросток, угрожавший ему ножом через камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина является сотрудником частного охранного предприятия, он находился на дежурстве в детском саду, когда услышал голоса мальчишек, которые матерились и хулиганили. Охранник сделал детям замечание, они послушно ретировались. Однако потом зашли с другой стороны детского сада, и один из них, смотря в камеру, стал угрожать охраннику ножом.

Мужчина нажал тревожную кнопку, на вызов приехали два наряда Росгвардии. Но они опоздали, мальчики к этому времени скрылись. Сейчас полиция разыскивает угрожавшего подростка, его фотографии отправили во все школы района, но его личность пока никто не опознал.

Ранее сообщалось, что в Махачкале школьник напал с ножом на сверстника, мальчик скончался в больнице. По его словам, он купил нож «просто чтоб дома лежал».

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