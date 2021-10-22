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Режим ЧС ввели в Рязанской области после взрыва на заводе «Эластик»

Режим ЧС ввели на территории поселка Лесного Рязанской области, где в результате взрыва в производственном цехе завода «Эластик» погибли 17 человек. Об этом сообщила глава Шиловского района Елена Синетова на странице муниципального образования в соцсети «ВКонтакте».

Режим ЧС введен с 22 октября до особого распоряжения. Синетова выразила соболезнования родным погибших.

По информации властей, в Лесном организован оперативный штаб, на месте работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и Следственного комитета. Людям оказывают медицинскую помощь и необходимую психологическую поддержку.

В результате взрыва на заводе погибли 17 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В региональном МЧС сообщили, что произошло возгорание на территории одного из пороховых цехов завода. В результате произошло обрушение здания на площади 150 кв. м.

Губернатор Рязанской области объявил 25 октября днем траура.

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