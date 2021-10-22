Появились подробности ранения ребенка в ХМАО

Ребенок, выстреливший в себя в Нижневартовской онкологической больнице, сделал это из травматического пистолета, принадлежащего его дедушке. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Выстрел был произведен из травматического оружия, по предварительной версии оно принадлежит дедушке несовершеннолетнего. ЧП случилось прямо в больнице, там ребенок лежал вместе с родственником», — заявил источник издания.

Ранее в онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребенок выстрелил в себя. В текущий момент врачи борются за жизнь пострадавшего, а на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Департамент здравоохранения ХМАО начал служебную проверку по факту несчастного случая с юным пациентом больницы.

«По предварительным данным, в ходе происшествия пострадал ребенок, получивший огнестрельное ранение. Пострадавшему ребенку проводится оперативное лечение, состояние пациента врачи оценивают как тяжелое», — заявили в депздраве.

Больница оказывает содействие следствию.