Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Саакашвили заявил, что расскажет «всю правду обо всем» в суде 18:52
Шлеменко: надо все деньги ставить на Федора Емельяненко 18:52
Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию «гибридной... 18:46
Конкурс «Мисс Франция» обвинили в нарушении трудового законодательства 18:45
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм AY.4.2 обнаружили в Москве 18:45
Олимпийский чемпион Белявский: не понял, почему в России не транслируют ЧМ, очень... 18:41
В Турине ограбили дом футболиста «Ювентуса» 18:34
Никто не заметил фейковых фотографий в книге об индустрии фейковых новостей 18:34
Дорожный знак упал на женщину из-за сильного ветра в Петербурге 18:33
Экономист Ларюшина рассказал, как Молдавии преодолеть энергокризис 18:32

Появились подробности ранения ребенка в ХМАО

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ребенок, выстреливший в себя в Нижневартовской онкологической больнице, сделал это из травматического пистолета, принадлежащего его дедушке. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Выстрел был произведен из травматического оружия, по предварительной версии оно принадлежит дедушке несовершеннолетнего. ЧП случилось прямо в больнице, там ребенок лежал вместе с родственником», — заявил источник издания.

Ранее в онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребенок выстрелил в себя. В текущий момент врачи борются за жизнь пострадавшего, а на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Департамент здравоохранения ХМАО начал служебную проверку по факту несчастного случая с юным пациентом больницы.

«По предварительным данным, в ходе происшествия пострадал ребенок, получивший огнестрельное ранение. Пострадавшему ребенку проводится оперативное лечение, состояние пациента врачи оценивают как тяжелое», — заявили в депздраве.
Больница оказывает содействие следствию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях