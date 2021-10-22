Дорожный знак упал на женщину из-за сильного ветра в Петербурге

Из-за падения дорожного знака от сильного ветра в Санкт-Петербурге пострадала 32-летняя женщина. Инцидент произошел на проспекте Стачек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.

Как сообщает ведомство, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга осуществили уже около 60 выездов для устранения последствий непогоды.

«Это ликвидация последствий падения деревьев, закрепление или демонтаж слабо закрепленных металлических конструкций и обрывы проводов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в поселении Солнечное Курортного района подтопило две придомовые парковки. В опасной зоне оказались 35 автомобилей, большую их часть была эвакуирована в безопасное место.

Ранее сообщалось, в Петербурге прогнозируется усиление ветра до 25-28 м/с. Для предотвращения угрозы наводнения было решено задействовать комплекс защитных сооружений.

До этого стало известно, что днем 22 октября в Москве настолько сильно усилился ветер, что сорвал строительные леса, находящиеся у стен Кремля.