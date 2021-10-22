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В московском метро проводятся рейды по проверке наличия масок

В московском метро полиция проводит рейды по проверке наличия масок у пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Москвы».

По информации канала, количество контролеров в столичном транспорте увеличат в период нерабочих дней.

Ранее власти Москвы рассказали о работе транспорта в нерабочие дни.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В столице период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. «Газета.Ru» рассказала в своем материале, какие еще ограничения ждут москвичей.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение.

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