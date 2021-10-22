Мощный ветер повалил свыше 40 деревьев в Московской области

Сильный ветер повалил 41 дерево в более чем 10 районах Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

«В 11 районах Московской области ветром повалено 41 дерево. Повреждено три автомобиля», — сказал собеседник агентства.

В 26 поселениях региона, по предварительным данным, есть сбои в подаче электричества. Днем 22 октября максимальная скорость порывов ветра достигала 18 м/с.

До этого стало известно, что в Москве усилился ветер и начал уносить мусорные баки.

Также экстренное ведомство предупреждало москвичей о сильном ветре. Горожанам рекомендовали не подходить к непрочно закрепленным конструкциям и не парковать автомобили вблизи деревьев.

Ранее в столице усилился ветер и начал уносить мусорные баки.