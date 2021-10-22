В ФСО подтвердили разрушение зубца на стене Кремля во время урагана

В Федеральной службе охраны РФ заявили, что никто не пострадал в результате повреждения зубцов на стенах Кремля из-за ураганного ветра. Об этом сообщило РИА «Новости».
В ведомстве подтвердили, что на месте произошедшего действительно проводились работы по реконструкции.
Ранее стало известно, что в Москве сильный ветер повредил строительные леса у стен Кремля.
В пятницу, 22 октября, в городе усилился ветер и начал уносить мусорные баки.
Также экстренное ведомство предупреждало москвичей о сильном ветре. Горожанам рекомендовали не подходить к непрочно закрепленным конструкциям и не парковать автомобили вблизи деревьев.