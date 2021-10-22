В ряде регионов России произошли массовые отключения электроэнергии

В ряде российских регионов из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии, сообщает РИА «Новости».

Энергетиков Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов перевели в повышенный режим готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, отключения электроэнергии произошли в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

По данным Главного управления МЧС по Новгородской области, нарушение электроснабжения произошло в пяти муниципальных районах, в зону отключения попали 52 населенных пункта с населением 2335 человек. В ведомстве отметили, что отключенных социально-значимых объектов нет. В ликвидации последствий непогоды задействованы 42 бригады Новгородского филиала «Россети Северо-Запад».

Накануне МЧС Псковской области также предупреждало об усилении ветра с порывами до 15-20 м/сек. По информации Informpskov, без электричества остались 20 населенных пунктов Новоржевского района, кратковременные отключения света фиксировались в Порховском районе. Днем в Пскове выпал град.

В Ленинградской области сохраняется прогноз о неблагоприятных метеоусловиях. Из-за ветра в акватории Финского залива поднялся уровень воды, в результате чего частично подтоплена набережная в городе Выборге, а также подъезд к городу со стороны трассы «Скандинавия», сообщают в региональном МЧС.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном ветре до 20 м/с. На Красной площади были сорваны строительные леса, находящиеся у стен Кремля. В некоторых районах столицы ветром сносило мусорные баки и незакрепленные конструкции.

В Комплексе городского хозяйства столицы напомнили о необходимости быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а находясь за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.