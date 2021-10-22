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В Москве усилился ветер и начал уносить мусорные баки

В столице усилился ветер в ряде районов города и стал уносить мусорки и конструкции. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

«Сильный ветер сносит примерно все – особенно легкие и незакреплённые конструкции. По предупреждениям от МЧС сегодня в столице ожидается ветер порывами до 20 м/с», — уточнили в издании.

Также был опубликован ролик, показывающий, насколько сильный ветер. Где именно было снято видео и какие последствия непогоды в Москве — пока не уточняется.

«На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию», — напомнили москвичам в Комплексе городского хозяйства столицы.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.

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