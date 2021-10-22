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Украина отказалась передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова

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Овчинников Александр/Фотохроника ТАСС

Украина не собирается передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение кассационного административного суда. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«Рассматриваете ли вы какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны? Наша позиция однозначна», — написал Садовой.

15 сентября Кассационной административный суд Верховного суда Украины обязал исполнительный комитет Львовского городского совета позволить родственникам Кузнецова перезахоронить его останки из могилы на Холме Славы во Львове в военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Постановление окончательное и не подлежит обжалованию.

О намерении перезахоронить останки советского разведчика впервые стало известно в 2000 году, когда с подобной просьбой ко Львову обратились ветераны Екатеринбурга. В 2007 году приезжала делегация из России, однако ей отказали в передаче останков. В 2008 году с аналогичной просьбой обратилась родственница разведчика Маргарита Брюханова. В 2021 году она подала иск в суд, а в сентябре Кассационный административный суд Верховного суда Украины удовлетворил просьбу истца.

Николай Кузнецов известен тем, что лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Он погиб на территории Украины в 1944 году, предположительно, в перестрелке с бойцами запрещенной в России Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). По другой версии, он подорвал себя гранатой.

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