Друг рассказал о погибшем при взрыве на заводе под Рязанью

Транспортировщик Виктор Аникин, погибший в результате ЧП на предприятии ООО «Разряд» в поселке Лесное Рязанской области, никогда не жаловался на работодателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал его друг Сергей.

«На условия работы Виктор никогда не жаловался. Он был честный, открытый, добрый, отзывчивый друг. Спортсмен. Любил свою семью и близких. Ценил друзей», — сказал он.

Трагедия произошла утром 22 октября 2021 года. Пожар начался в цехе по производству пороха, где на территории неработающего завода синтетических волокон «Эластик» находилось частное предприятии «Разряд».

Причиной пожара стал взрыв, в результате которого обрушилось здание на площади 150 кв. метров. По информации регионального Минздрава, погибли 16 человек.

Telegram-канал Shot пишет, что Ростехнадзор систематически находил нарушения в ООО «Разряд». Так, в 2015 году выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В 2018 году — неправильное размещение взрывчатых материалов на складе. В 2019 году в цехе была неисправна часть системы пожаротушения. В этом году вновь нарушения в размещении взрывчатых материалов.

Ранее сообщалось, что после ЧП на заводе в Рязанской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.