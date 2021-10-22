Песков прокомментировал возможность введения жесткого локдауна в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга с журналистами оценил возможность введения жесткого локдауна в России.

По его словам, в настоящее время подобная мера не рассматривается. Отвечая на вопрос о том, возможен ли локдаун с комендантским часом, как это было в начале пандемии, Песков заявил, что еще рано говорить о дальнейшем развитии ситуации.

«Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии и траекторию [этого развития] в нашей стране с учетом плохой вакцинированности. Отвечать на такие вопросы невозможно», — сказал он.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудников. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

В 17 регионах России зафиксированы критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни. Еще в 35 субъектах отмечается превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России занят на 86,6%.