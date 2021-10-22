Минобрнауки уточнило, как вузы будут работать в нерабочую неделю

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков рассказала, как будут работать вузы в период нерабочих дней. Об этом сообщает РБК.

По его словам, есть два варианта: обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

«При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — подчеркнул Фальков.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса во многих регионах обостряется. В связи с этим министр призвал российских граждан вакцинироваться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию. В связи с этим было принято решение установить период нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября. Это на два дня раньше предложенного ранее президентом России Владимиром Путиным всероссийского периода нерабочих дней, который начнется с 30 октября.