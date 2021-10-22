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Проценко предупредил о новых нерабочих днях в России

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в дальнейшем нерабочие дни будут повторяться. Об этом сообщается в Telegram-канале главврача больницы в Новой Москве.

«Сегодня на утренней планерке по внутренней маршрутизации пациентов в нашей Коммунарке поймал себя на мысли: чисто по-человечески понять тех, кто хочет поскорее вернуться к нормальной жизни без всех этих ограничений, можно, но принять, как врачу, нельзя», — написал Проценко.

По его словам, когда в Москве было объявлено о режиме нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, люди начали планировать отдых, но им объяснили, что работать ничего развлекательного не будет.

«Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет. Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места», — обратил внимание Проценко.

Главврач пояснил, что такие решения, связанные с «выходными», в будущем могут быть приняты еще несколько раз.

«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям...» — заключил он.

Ранее стало известно, что Москва вводит период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Это на два дня раньше предложенного накануне президентом Владимиром Путиным всероссийского периода нерабочих дней, который начнется с 30 октября.

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