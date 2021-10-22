Коллега задержанного за педофилию режиссера «Ералаша» рассказал про совместную работу

Коллега режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого Дмитрий рассказал про опыт работы с ним. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, он был удивлен, когда узнал про арест постановщика за педофилию. Дмитрий заявил, что в последний раз видел Белостоцкого в марте прошлого года.

«Несколько лет назад мы снимали детское кино в Геленджике, больше я с ним отношений не имел. Так, технические моменты решали, переписывались — какая камера, какой компьютер. Жесть какая», — сказал мужчина.

Сейчас, по предварительным данным, расследуется уголовное дело о надругательстве над несовершеннолетним. Предположительно, Белостоцкий сейчас в СИЗО.

В октябре прошлого года появились первые сообщения о «тяжелой болезни» режиссера, из-за которой он не выходил на связь – соответствующую информацию распространяли в соцсетях люди, «знакомые с ситуацией». Официальной информации касательно ситуации вокруг режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» пока нет.

Также сообщалось, что следствие предъявило обвинение в педофилии режиссеру «Ералаша».