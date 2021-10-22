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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать ужесточения ковидных ограничений

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала условие, выполнение которого позволит избежать ужесточения ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя», — сказала Пшеничная.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

Так, в Москве выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября — для улучшения ситуации с COVID-19.

Объявить дополнительные нерабочие дни на фоне пандемии предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Коронавирус 2019-nCoV
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